новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Мила Йовович сыграет злодейку в новом фильме о Хеллбое

09.08.2017 - 11:01

Актриса получила роль главной антагонистки в новой версии истории о герое из ада «Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы».

Перезапуск «Хеллбоя» был анонсирован в мае, а в сентябре уже должны начаться съемки фильма. Главную роль того самого красного монстра получил Дэвид Харбор. Другого важного персонажа сыграет Иен МакШейн, блистающий сейчас в сериале «Американские боги».

Фото: TheHR

Йовович досталась роль Кровавой королевы Нимуэ, она же Владычица озер и ведьма эпохи короля Артура.

Сильная магия свела ее с ума и Нимуэ стала преклоняться опасному существу, которому суждено начать конец света. Другие ведьмы разорвали безумную подругу на куски и разбросали по свету, но ей было суждено восстановиться.

Режиссурой фильма займется Нил Маршалл, известный работай над популярными сериалами («Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Ганнибал», «Черные паруса»).

Напомним, что в прошлом десятилетии два фильма о Хеллбое снял Гильермо дель Торо. Режиссер очень хотел снять продолжение, но не смог договориться со студией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

10 самых громких скандалов между звездами в истории Голливуда
Хакеры снова выложили в сеть сценарий новой серии «Игры престолов»
Дастину Хоффману – 80: главные фильмы великого актера
6 незабываемых отпусков из фильмов
4 серия "Игры престолов"
Хакеры выложили в сеть новую серию «Игры престолов» за несколько дней до премьеры
10 высказываний Олега Басилашвили о кино и людях
Кинопремьеры 2 августа: Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи сражаются за «Темную башню»
10 лучших музыкальных моментов в кино
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru