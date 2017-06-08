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Милицейский биатлон и дорожное регулирование: в Гомеле проходит смотр-конкурс сотрудников ДПС Беларуси

08.06.2017 - 13:38

Новости Беларуси. Лучшие регулировщики страны в эти дни на дорогах Гомеля. Конкурс работников дорожно-патрульной службы собрал профессионалов не только Беларуси, но и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За четыре дня соревнований участникам предстоит стрелять из движущегося автомобиля, показать навыки скоростного маневрирования и, конечно же, умение регулировать дорожное движение. Пикантность испытаниям придадут погодные условия. Синоптики на ближайшие дни обещают сплошные дожди и грозы.

Андрей Наркуша, заместитель начальника ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Участникам соревнований предстоит прийти такие конкурсные программы, как милицейский биатлон, дорожное регулирование и сдача зачетов по знанию правил дорожного движения и медицинской подготовке.

Руслан Помыкалов, начальник отдела главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации:
Мы приехали участвовать в соревнованиях, показать свое мастерство. Самое важное, что дает нам этот конкурс – это обмен опытом. Хотелось бы, чтобы у нас граждане соблюдали закон, и не приходилось нам применять те навыки.

Национальный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной службы ГАИ уже 18-й по счету. Организаторы отмечают, с каждым годом конкуренция среди инспекторов возрастает.

Милицейский биатлон и дорожное регулирование: в Гомеле проходит смотр-конкурс сотрудников ДПС Беларуси

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