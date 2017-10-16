новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Миллион рублей потратили москвичи на покупку белорусской продукции во время дней Минска в Москве

16.10.2017 - 14:13

Новости Беларуси. Миллион рублей потратили москвичи на покупку белорусской продукции всего за несколько дней. Бойкая торговля шла на ярмарках отечественных товаров, которые прошли в российской столице во время дней Минска в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги 16 октября подвели в минской мэрии. Жители Белокаменной никогда не спорят о вкусах наших продовольственных товаров, охотно разбирая молочные и мясные продукты. Красноречивее всегда говорят цифры: каждый 10-й килограмм продовольствия в магазинах Москвы – из Беларуси.

Впрочем, не только пищевая промышленность была представлена на прошедших ярмарках: одежда, обувь, сувениры также нашли своих покупателей.

Миллион рублей потратили москвичи на покупку белорусской продукции во время дней Минска в Москве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Чему Москва учится у Минска? Интервью
Чему Москва учится у Минска? Интервью министра правительства Москвы
Дни большого диалога в Сочи: корреспондент СТВ о том, что осталось за кадром
Дни большого диалога в Сочи: корреспондент СТВ о том, что осталось за кадром
«Много работает белорусов»: большой репортаж о Череповецком литейно-механическом заводе
«Много работает белорусов»: большой репортаж о Череповецком литейно-механическом заводе
«Мы всегда вас очень ждем»: как прошли Дни Минска в Москве
«Мы всегда вас очень ждем»: как прошли Дни Минска в Москве
Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве
Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве
Черемин: внешнеторговый оборот между Москвой и Беларусью за 2017 может составить 6,5 миллиардов долларов
Черемин: внешнеторговый оборот между Москвой и Беларусью за 2017 может составить 6,5 миллиардов долларов
11 октября на форуме «Москва-Минск» презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси
11 октября на форуме «Москва-Минск» презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси
Сегодня брали, вечером готовили, назавтра приходили снова: что белорусы привезли на Дни Минска в Москве
Сегодня брали, вечером готовили, назавтра приходили снова: что белорусы привезли на Дни Минска в Москве
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru