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Минчане и деньги – сколько зарабатывают и на что тратят: «Большой город»

26.06.2017 - 21:55

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о том, как и на что мы тратим свои деньги. Поводом для этого разговора стал опубликованный отчёт статистического управления Минска. Почему специалистов интересует бюджет семьи? Зачем им знать, сколько мы зарабатываем и статьи наших расходов? Насколько объективны цифры и кто участвует в опросах. Об этом рассказала начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска Ольга Матусевич.

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