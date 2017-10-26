Министерский форум ЦЕИ по науке и технологиям проходит в Минске 26 октября

Новости Беларуси. Белорусские инновационные проекты в сфере биотехнологий представят в Минске 26 октября. Здесь пройдет министерский форум Центрально-Европейской инициативы по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время встречи наши эксперты расскажут европейским партнерам о достижениях отечественной науки и предложат конкретные проекты для совместной реализации. Планируется обсудить и возможные механизмы финансирования сотрудничества.

Добавим, в ЦЕИ входят около 20 государств. С экономической точки зрения, это огромный рынок с населением в 250 миллионов человек. Дополнительные возможности дает и то, что в 2017 году Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе.