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Министерства иностранных дел Беларуси и Словении подписали программу сотрудничества

24.07.2017 - 16:09

Новости Беларуси. Министерства иностранных дел Беларуси и Словении подписали программу сотрудничества. Документ стал итогом переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей и Карл Эрьявец обсудили вопросы экономического взаимодействия, а также обменялись мнениями по международной повестке, в том числе ситуации в Украине.

Глава МИД Беларуси посещает Словению с официальным визитом. Ожидается встреча с президентом этой страны Борутом Пахором. Также пройдут переговоры с представителями бизнеса.

Министерства иностранных дел Беларуси и Словении подписали программу сотрудничества

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