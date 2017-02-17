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Министерство экономики: задачи на 2017 год – снижение административной нагрузки на бизнес и улучшение инвестклимата

17.02.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Снижение административной нагрузки на бизнес и улучшение инвестиционного климата. Такие задачи на этот год ставит Министерство экономики. Как отметили 17 февраля в ведомстве, стартовая платформа для восстановления и роста создана.

В 2016-м приняты программные документы на текущую пятилетку. В основе развития экономики должны лежать экспорт, эффективная занятость, в том числе на новых высокотехнологичных производствах.

Александр Червяков, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Мы ставим перед собой задачи по активизации экспорта, инвестиций, созданию новых качественных рабочих мест, развитию предпринимательства. Что касается привлечения прямых иностранных инвестиций, то в данном случае для инвесторов будут созданы наиболее благоприятные условия, которые позволят им беспрепятственно входить в нашу страну по тем приоритетным направлениям, которые мы обозначили в программе социально-экономического развития Республики Беларусь, и в том комплексе мер, который мы сегодня имеем утвержденным.

В 2017 году прямые инвестиции должны составить почти полтора миллиарда долларов. Ключевые направления поддержки реального сектора экономики сохранятся, продолжат совершенствовать и систему государственного управления.

Александр Червяков, заместитель министра экономики Республики Беларусь

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