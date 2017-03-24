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Министерство обороны Украины: пожар на складе боеприпасов в Харьковской области локализован

24.03.2017 - 16:34

Новости Украины. Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области Украины локализован. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. Теперь военные приступают к ликвидации последствий. В зоне ЧП работают группы разминирования, задействованы пожарные танки и другая спецтехника.

Пожар на крупнейшем в Европе складе боеприпасов произошел более суток назад. Военный прокурор Украины назвал его причиной диверсию. Осколки от взрывающихся снарядов разлетаются на километры. Повреждены жилые дома. Погибла одна женщина, еще одна ранена.

Из близлежащего города Балаклеи и соседних сел в безопасные места эвакуированы 36 тысяч человек. В этих населенных пунктах появились патрули, чтобы предотвратить мародерство. Дежурят мобильные бригады военных медиков.

По предварительным оценкам, сумма ущерба от пожара может составить 275 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство обороны Украины: пожар на складе боеприпасов в Харьковской области локализован

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