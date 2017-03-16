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Министерство по налогам и сборам: в Беларуси создадут Институт международного консультирования

16.03.2017 - 13:38

Новости Беларуси. В Беларуси создадут Институт международного консультирования – это своего рода посредник между плательщиком и налоговой. Об этом 16 марта сообщили в профильном ведомстве.

Там уже готовят проект закона. Найти специалиста можно будет из опубликованного в будущем на сайте Министерства по налогам и сборам реестра.

Также прорабатывается создание Палаты налоговых консультантов, она будет контролировать деятельность отдельных экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы стать консультантом, придется пройти специальное обучение, а также сдать экзамен.

Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:
Мы готовы разъяснять законодательство, но мы не имеем возможности (это не наша основная задача) заниматься консультированием. Сегодня такой деятельностью занимаются аудиторы, юристы. Поэтому для того, чтобы повысить качество этой работы, для того, чтобы вообще появился такой класс с учетом международного опыта, мы инициировали этот вопрос. Там предусмотрено и страхование рисков, которые могут возникнуть в связи с выполнениями этой работы. Там же предусмотрен и тот отбор, тот подход, который должен быть выполнен этими лицами, которые захотят заниматься этой деятельностью. Для того, чтобы качество их услуг было как можно выше.

Помимо этого, в Министерстве по налогам и сборам 16 марта подвели итоги работы за 2016 год. Так, в бюджет страны в результате контрольной деятельности ведомства поступило более 400 миллионов рублей.

Пресс-конференция

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