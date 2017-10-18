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Министерство ЖКХ открыло прямую телефонную линию18 октября

18.10.2017 - 22:13

Новости Беларуси. 18 октября в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства начала работу прямая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда можно направить свои предложения по совершенствованию и развитию системы ЖКХ. К слову, только 18 октября в ведомство поступили десятки звонков.

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Данная прямая телефонная линия является в некоторой степени целевой, то есть она направлена на сбор и централизацию тех предложений и, возможно, проблемных вопросов, которые есть у населения, для того, чтобы в последующем их обработать, проанализировать и при необходимости рассматривать возможность внесения изменений в законодательный акт.

В сентябре на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства запущена специальная рубрика, в которой можно оставить свои предложения. Их счет уже идет на десятки.

Министерство ЖКХ открыло прямую телефонную линию18 октября

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