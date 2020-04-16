Максим Ермолович: все заявки Минздрава удовлетворяются, негативного сценария исполнения бюджета не ожидается
Новости Беларуси. В Беларуси достаточно ресурсов для работы системы здравоохранения. Об этом в Палате представителей рассказал министр финансов Максим Ермолович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все заявки, поступающие от Минздрава, удовлетворяются.
Расходы финансируются в пределах годового объема средств. При необходимости в бюджет будут вноситься уточнения. Более того, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе Минфин не ожидает негативного сценария в исполнении бюджета, несмотря на возникшие из-за пандемии сложности.
Минздрав создал мобильные группы мониторинга больниц
Продолжается также работа над пакетом мер по поддержке экономики. В течении всего года будут приниматься решения, которые помогут минимизировать последствия наиболее пострадавшим отраслям. Прорабатывается также вопрос привлечения дополнительных ресурсов. Речь о международных финансовых организациях, таких как МВФ, Евразийский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. При этом министр отметил, что в любом случае у Беларуси не возникает проблем с исполнением обязательств по госдолгу.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Мы формируем кассовые планы исполнения на неделю, на месяц, на первое полугодие. Исходя из этого определяем для себя экономически безопасные параметры исполнения бюджета, чтобы само исполнение бюджета отвечало требованиям по безусловному финансированию первоочередных расходов по концентрации ресурсов на исполнение задач по противодействию коронавирусной инфекции, по обеспечению услугами здравоохранения граждан наших. Соответственно, исходя из этого и формируем свои кассовые планы. Что касается исполнения бюджета за первый квартал, то каких-либо существенных отклонений от запланированных параметров не произошло.
В парламенте 16 апреля состоялось очередное заседание второй сессии. Депутаты в том числе ратифицировали ряд международных договоров и соглашений. Внесли также изменения в закон о прослеживаемости и идентификации аграрной продукции.
Александр Левчук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дополнение этого закона нам поможет открыто вести свое сельское хозяйство, животноводство. Чтобы впредь не было нареканий на нашу продукцию при торговле на внешних рынках.
Депутаты также обсудили на заседании заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы. Это не только историческая дата и напоминание о цене, которую заплатил белорусский народ за мир. День Победы служит предостережением о недопустимости возникновения новой мировой войны, поэтому необходимо сделать все, чтобы история Великой Отечественной войны не была переписана.
Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год
Новости Беларуси. Бюджет региона на 2020 год утвержден на сессии Минского областного Совета депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, более 60 % расходов направят на финансирование социальной сферы. Заложен и рост зарплат бюджетников почти на 17 %.
Николай Куховец, начальник главного финансового управления Миноблисполкома:
Данный проект был сформирован на основании параметров социально-экономического развития и ожидаемой оценки исполнения бюджета 2019 года. В основу формирования бюджета положен базовый сценарий экономического развития.
Николай Рогащук, председатель Комитета экономики Миноблисполкома:
В следующем году, конечно, у нас ожидается не такой рост, как в 2019-м. Мы видим, что большая часть нашего и ВРП, и экспорта товара и услуг зависит от одной компании – это поставки сырьевых наших ресурсов Белорусской калийной компании, с учетом тех прогнозов, которые есть на мировом рынке, с учетом падения спроса на этот товар. Мы будем ставить задачи по восполнению этих объемов другими предприятиями за счет создания новых производств, которые открылись в этом году, которые должны открыться в следующем году. У нас есть все резервы и возможности выполнить задание, которое нам доведено.
В 2019 году в регионе выполнены все ключевые экономические показатели. Экспорт товаров и услуг принес в бюджет 10 миллиардов рублей. Прямые иностранные инвестиции пополнили копилку Минской области почти на полмиллиарда.