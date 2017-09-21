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Министр иностранных дел Беларуси выступит на 72-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке 21 сентября

21.09.2017 - 09:23

Новости Беларуси. Голос Беларуси прозвучит вновь с трибуны ООН 21 сентября. Министр иностранных дел Владимир Макей принимает участие в неделе высокого уровня 72-й сессии Генассамблеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего общеполитическая дискуссия собрала в Нью-Йорке более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. Среди основных тем, которые поднимет Беларусь на международной площадке, — инициатива главы государства о новом процессе «Хельсинки-2», а также борьба с торговлей людьми.

Министр иностранных дел Беларуси выступит на 72-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке 21 сентября

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