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Министр иностранных дел Германии заявил, что Украина и Турция не войдут в Евросоюз

26.12.2017 - 15:07

Новости мира. Украина и Турция не войдут в Евросоюз в ближайшее время. Об этом во время интервью заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом дипломат отметил, что сотрудничество с данными странами будет развиваться. По мнению политика, после разработки модели урегулирования отношений между ЕС и Великобританией после Brexit, данную схему можно будет в дальнейшем применить для выстраивания взаимодействия с Турцией и Украиной.

Напомним, отношения Брюсселя и Анкары ухудшились после того, как в Турции состоялась попытка госпереворота в июле 2016 года.

Министр иностранных дел Германии заявил, что Украина и Турция не войдут в Евросоюз

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