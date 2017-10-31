новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк принял участие в церемонии открытия выставки FIHAV на Кубе

31.10.2017 - 13:31

Новости Беларуси. Национальная экспозиция Беларуси впервые представлена на международной выставке на Кубе. По своей значимости FIHAV входит в тройку крупнейших экспозиций в Латинской Америке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно свои стенды здесь представляют более 4 тысяч компаний из 60 стран.

Белорусский стенд знакомит посетителей с научными разработками и инновационной продукцией. Также представлена наша фармацевтическая промышленность и образцы машиностроения. Участие в открытии форума принял министр промышленности Беларуси Виталий Вовк. Он отметил, что главная цель участия нашей страны – более активно входить на рынок Кубы. Такую задачу поставил Александр Лукашенко. 

На острове востребована продукция МАЗа, «Гомсельмаша», МТЗ. Уже на церемонии открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Торговой палатой Кубы. 

Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк принял участие в церемонии открытия выставки FIHAV на Кубе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

О чем говорили Александр Лукашенко и Херардо Суарес Альварес и что увезет из Беларуси домой кубинский посол?
О чем говорили Александр Лукашенко и Херардо Суарес Альварес и что увезет из Беларуси домой кубинский посол?
Херардо Суарес Альварес: «Мы заинтересованы в более активном участии Беларуси в развитии Кубы на ближайшие годы»
Херардо Суарес Альварес: «Мы заинтересованы в более активном участии Беларуси в развитии Кубы на ближайшие годы»
Александр Лукашенко: «Если Беларусь что-то может сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать»
Александр Лукашенко: «Если Беларусь что-то может сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать»
Куба заинтересована в совместном в Минском производстве медицинских препаратов
Куба заинтересована в совместном в Минском производстве медицинских препаратов
Александр Лукашенко поздравил Председателя Госсовета Кубы с Днем национального восстания
Александр Лукашенко поздравил Председателя Госсовета Кубы с Днем национального восстания
Виктор Шейман принял участие в траурной церемонии прощания с Фиделем КастроЖизнь команданте стала ориентиром для многих борцов за свободу своего народа: Виктор Шейман выступил на церемонии прощания с Фиделем Кастро
Жизнь команданте стала ориентиром для многих борцов за свободу своего народа: Виктор Шейман выступил на церемонии прощания с Фиделем Кастро
Урну с прахом Фиделя Кастро выставили в мемориальном комплексе на Площади революции в Гаване
Урну с прахом Фиделя Кастро выставили в мемориальном комплексе на Площади революции в Гаване
Книга соболезнований открыта в посольстве Кубы в Минске
Книга соболезнований открыта в посольстве Кубы в Минске
Все новости по теме Беларусь-Куба
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru