Министр здравоохранения Беларуси рассказал, сколько граждан находятся на карантине из-за угрозы коронавируса
Новости Беларуси. Как сообщил 20 февраля министр здравоохранения Беларуси, случаев коронавирусной инфекции в стране не зафиксировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все граждане, прибывающие из Китая, проходят строгий контроль. В диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обеспечено круглосуточное дежурство для проведения исследований и тестов.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Всего медицинским наблюдением охвачено более 1 100 как наших граждан, так и граждан других государств, которые посещали Китай и вернулись к нам. Сегодня 468 из них уже закончили медицинское наблюдение – прошло более двух недель. Остальные находятся дальше под наблюдением медицинской службы.
311 студентов китайских находятся под наблюдением в общежитиях в местах отдельного проживания. В тех общежитиях, где нет возможности создать условия для отдельного проживания, они располагаются в «Бригантине» и в реабилитационном центре «Загорье». Сегодня это более 140 человек, которые проходят медицинское наблюдение.
У первых 22-го числа медицинское наблюдение заканчивается. А 19-го было проведено лабораторное исследование. Ни у кого из них наличие коронавируса не подтвердилось. 21-го будет повторное исследование, которое еще раз зафиксирует, что у них нет признаков инфекции, и 22-го они вернутся к местам постоянного проживания.
Число заражений коронавирусом сократилось в четыре раза
С 30 января белорусские эпидемиологи работают в режиме повышенной готовности. Особые меры безопасности введены и в Национальном аэропорту. Все медицинские организации готовы к приему пациентов с подозрением на заболевание и проведению всех необходимых процедур.
Число заражений коронавирусом сократилось в четыре раза
Новости мира. Число новых заражений коронавирусом сократилось в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пациентов, которые вылечились от COVID-19, второй день подряд превышает число новых подтвержденных случаев заболевания.
По последним данным, из больниц выписались уже свыше 16 тысяч пациентов. Число заболевших превысило 74 500 человек. Из центра заболевания продолжают эвакуировать иностранных граждан.
Накануне в провинцию Хубэй прибыл украинский самолёт. Он вывез 73 человека, 28 из которых – иностранцы. В начале месяца своих граждан эвакуировал также Казахстан. Среди них было и 5 наших соотечественников.
Два человека умерли от коронавируса на лайнере Diamond Princess
За оперативное содействие в эвакуации белорусов, от имени правительства нашей страны слова искренней благодарности казахстанской стороне выразил премьер-министр Беларуси.