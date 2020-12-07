Министр здравоохранения объяснил, почему приостановили плановую медпомощь в поликлиниках
Новости Беларуси. Во многих городах поликлиники изменили режим работы. 7 декабря министр здравоохранения объяснил, почему в частности в Минске приостановили оказание плановой помощи в таких учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Поликлиническая сеть, когда у нас была первая волна, когда сейчас вторая волна наступила, работает в режиме, когда хронические пациенты, пациенты диспансерной группы максимально удаляются от, собственно, самых поликлиник для того, чтобы им помощь или услуги оказывались на дому или с разрывом. Мы должны делать все, чтобы не концентрировать пациентов в одном месте без особой необходимости.
Министр сегодня принимал участие в Международном конгрессе нефрологов. Дмитрий Пиневич отметил, что, несмотря на достаточно сложную эпидобстановку, частично встречу удалось провести очно, а это говорит о том, что ситуация под контролем. Площадка объединила ведущих специалистов из США, Великобритании, Франции и многих других стран. Некоторые подключились онлайн, многие для участия прибыли лично.
В нефрологическом профиле Беларусь – достойный пример. Ежегодно в нашей стране спасают жизни нескольких тысяч пациентов, страдающих заболеваниями почек.
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«Её уже домой отпускать надо. Чего вы её здесь мучаете?» О чём Александр Лукашенко говорил с пациентками больницы в Столбцах?
Новости Беларуси. Межрайонные больницы должны стать опорными в оказании медпомощи пациентам. Расширить функционал необходимо и районным клиникам. Об этом сегодня, 8 декабря, говорили в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посетил местную больницу.
Как пример, это учреждение может стать центром оказания травматологической помощи жителям ближайших городов. Столбцы, отметил глава государства, удачно расположились вблизи магистрали республиканского назначения, поэтому доставлять пациентов с травмами сюда можно будет в оптимальное время. К тому же коллектив больницы готов к серьезным нагрузкам, это показывает ситуация с коронавирусом.
На лечении в столбцовской ЦРБ сейчас находится 121 COVID-пациент. Наш Президент уже традиционно встретился с ними и пожелал здоровья.
Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»
Инфекционный госпиталь на 143 койки здесь работает с апреля. В наличии 105 кислородных точек, 10 аппаратов ИВЛ. Ситуация с COVID здесь внушает оптимизм: в последнее время в районе фиксируют снижение числа новых случаев заболевания.
Президенту доложили о том, как проходит лечение больных коронавирусом, хватает ли необходимых средств и персонала. До общения с коллективом больницы познакомили главу государства и с процессом послековидной реабилитации.
– Я уже здесь вторую недельку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ее уже домой отпускать надо. Чего вы ее здесь мучаете?
– Надо распрощаться с кислородом, и тогда пойдем.
Александр Лукашенко:
А какая сатурация у нее?
– Сатурация 95-96.
Александр Лукашенко:
У меня 97-98, всего на единичку. То же самое. Ладно, девчата, не болейте. Всего доброго! Выздоравливайте!
– Спасибо! Всего доброго и вам!