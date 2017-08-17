новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Министр ЖКХ: Пора уже менять стереотипы о том, что потребитель – это проситель

17.08.2017 - 21:43

Новости Беларуси. Что будет с ценами на тарифы? Одну из самых волнующих тем для белорусов обсуждали 17 августа в верхней палате парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что с января в стране планируется 100 % уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, за исключением тепловой энергии. В этой связи в разговоре приняли участие и представители регионов.

Каждый день на полигон «Северный» привозят по 300 машин мусора.

Это одна из трех больших урн Минска, работает с 1981 года. Сейчас – уже на пределе. 30 сентября полигон примет последнюю тонну отходов.

Виталий Пасютин, заместитель директора по строительству и идеологии предприятия по обращению с отходами:
В дальнейшем автотранспорт с отходами, который поступал на этот полигон, будет перенаправлен на полигон «Тростенецкий», Прудищи. Полигоны справятся, но срок эксплуатации полигона «Тростенецкий» сократиться в два раза.

Поэтому актуален вопрос выделения новых площадок.

По словам чиновников, новые площадки для мусора ищут уже 8 лет. Город отходы увеличивает, но место под новый полигон не дает. Скептически к этой необходимости относятся и в области. В Совете Республики 17 августа проблему захоронения твердых отходов Минска назвали одной из самых острых.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
К сожалению, сегодня мы видим большую инертность. Это касается не только Минска, а многих местных распорядительных органов, которым проще дать команду на открытие нового мини-полигона и полигона, не задумываясь о том, что он так же требует достаточных затрат на свое содержание.

В Беларуси 169 полигонов и 450 мини-полигонов.

Это одно из нескольких направлений работы жилищно-коммунальных служб. Самая близкая к человеку и самая проблемная сфера, похоже, на пороге больших перемен. Обговаривалась общая политика отрасли, механизмы привлечения частников.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Пора уже менять стереотипы о том, что потребитель – это проситель, жалобщик или просто плательщик.

Потребитель, мы считаем – это клиент, требующий к себе уважительного отношения и внимания.

Защита прав потребителя – одна из приоритетных обозначенных проблем. Однако это двустороннее движение. Сейчас населением возмещается 75 % стоимости услуг ЖКХ. С 1 января 2018 планируется выйти на 100 % уровень. Правда, до этого будет индексация.

Иван Вежновец, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Потребители с 1 сентября текущего года заплатят на 8 % больше за коммунальные услуги. Еще раз обращу внимание, что данная индексация или данный рост обусловлен ростом доходов населения, как это предусмотрено действующим законодательством и той практикой, которая сложилась в течение нескольких лет. С 1 декабря мы планируем, опять же исходя из того роста номинальной заработной платы, который будет происходить, который мы видим, мы думаем, что эта индексация составит порядка 10 %.

Соответствующим образом повысятся тарифы для населения.

Работа по снижению затрат ЖКХ, а значит стоимости – один из приоритетов. Грядущее январский 100 % уровень возмещения цен на ЖКУ не будет касаться тепловой энергии (сейчас это самая значительная статья расходов для потребителей). Прогнозируемую себестоимость – 101 рубль – тепловой энергии хотят довести до не более чем 80 рублей. И активно вовлекать в тепловую модернизацию граждан, ведь 94 % жилфонда в частной собственности.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Жилые дома отключают от неэффективных теплотрасс с переводом жилья на индивидуальные системы отопления. Эти работы проводятся за счет средств бюджета. Граждане получают дополнительную выгоду: могут самостоятельно регулировать вопросы теплоснабжения,

самостоятельно начинать отопительный сезон и завершать его в тот период времени, когда им это более выгодно.

В ближайшие недели должна пройти масштабная работа по согласованию единой политику ЖКХ, а также тарифной тетради, где по пунктам будет расписано сколько что стоит. В Совете Республики было обозначено, что она должна быть объемной и подробной.

Евгений Горин, СТВ:
На осень запланировано большое совещание Президента по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

Министр ЖКХ: Пора уже менять стереотипы о том, что потребитель – это проситель

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Иван Вежновец, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
Иван Вежновец: «С 1 сентября за коммунальные услуги потребители заплатят на 8% больше, с декабря – на 10%»
Минжилкомхоз о жилищных субсидиях: Время показало, что тарифы у нас невысокие, население способно оплачивать
Минжилкомхоз о жилищных субсидиях: Время показало, что тарифы у нас невысокие, население способно оплачивать
Строительство жилых домов, транспортных развязок и реставрация исторических объектов: как «УКС Могилева» облагораживает город
Строительство жилых домов, транспортных развязок и реставрация исторических объектов: как «УКС Могилева» облагораживает город
Меньше денег за «коммуналку» и интернет: как сэкономить на оплате летних счет-извещений за ЖКУ
Меньше денег за «коммуналку» и интернет: как сэкономить на оплате летних счет-извещений за ЖКУ
Жители Борисовского района теперь могут пользоваться номером 115 для решения коммунальных проблем
Жители Борисовского района теперь могут пользоваться номером 115 для решения коммунальных проблем
«Выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось»: Александр Лукашенко о работе с себестоимостью в ЖКХ
«Выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось»: Александр Лукашенко о работе с себестоимостью в ЖКХ
Если вас не было в квартире более 10 дней, коммуналку можно перерассчитать
Если вас не было в квартире более 10 дней, коммуналку можно перерассчитать
Некоторым минчанам могут вернут часть денег за отопление
Некоторым минчанам могут вернут часть денег за отопление
Все новости по теме Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru