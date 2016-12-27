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Минобороны России прекратило полеты самолетов Ту-154 до выяснения причин авиакатастрофы над Черным морем

27.12.2016 - 13:33

Новости России. Минобороны России прекратило полеты самолетов Ту-154 до выяснения причин авиакатастрофы над Черным морем. Как сообщает ведомство, на воздушных перевозках это решение не отразится.

Тем временем на месте трагедии уже третьи сутки идет поисковая операция. К этому моменту найдено 156 фрагментов тел. 27 декабря утром водолазы обнаружили основной бортовой самописец рухнувшего лайнера. Его расшифровкой займутся специалисты российского Министерства обороны. Процесс может занять до трех недель.

Самолет Ту-154, на борту которого находились журналисты, военнослужащие и артисты ансамбля имени Александрова, разбился утром 25 декабря. Погибли 92 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

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