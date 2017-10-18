Минобороны: всего в Беларуси около 200 воинских частей, в большинстве из них нарушений нет

Новости Беларуси. Об этом Андрей Равков заявил на традиционной встрече с главными редакторами СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно руководство Министерства обороны приглашает их в воинские части, проводя с руководителями масс-медиа своеобразную учебу.

Тема нынешней – прошедшее учение «Запад-2017».

Учитывая геополитическое положение Беларусь должна иметь своевременную армию. Только в 2017 году на вооружение поступило несколько десятков единиц военной техники. Ее образцы представили сегодня в 19 отдельной мотострелковой бригаде. К слову, именно здесь более 10 лет проходил службу министр обороны. К полигонам добирались на новых вертолетах.

Усовершенствованные Ми-8 поставлены в белорусскую армию буквально месяц назад.

У этой версии проверенной восьмерки почти на треть выше грузоподъемность и значительно лучше безопасность. Система «Витебск» способна отвести от вертолета даже ракету. А вот на полигоне Лепельский показали работу блокпоста, учитывая все нюансы и опыт локальных конфликтов в Сирии и Украины.