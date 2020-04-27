Минобразования: «Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся»
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Что касается аттестации: есть текущая аттестация, то бишь, зачёты, экзамены, есть итоговая аттестация. На сегодняшний день мы чётко видим те нормы, которые есть в кодексе, и чётко видим те технологии, которые используются. Во-первых, аттестация, для того чтобы мы говорили о качестве образования, она, это определено и в кодесе, должна проводиться с личным участием обучающегося. Что такое личное участие? Давайте посмотрим на этот аспект. Личное участие, можно было бы, погорячившись, заявить, что это участие и в удалённом формате, когда личность видна, когда на камеру изображается лицо студента, когда можно, например, с помощью каких-то средств биометрии определить, что это он. Но с нашей точки зрения, этого недостаточно. Личное участие – это демонстрация личных знаний. На сегодняшний день мы не видим ни технологической возможности, ни, собственно говоря, гарантий того, что будет обеспечено качество образовательного процесса, если мы проведём её по-иному.
Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся. Но в обязательном порядке, это системное решение уже принято, реализуется, мы будем фактически устранять возможность для массовых скоплений людей, устранять возможность для того, чтобы были в больших количествах контакты. Это всё возможно. С точки зрения и проведения экзаменов – можно выстраивать графики, когда студенты не все приходят к одному времени, а приходят по определённому, заранее составленному расписанию, использование преимущественно больших аудиторий и так далее.
Поверьте, эти решения мы уже сегодня, начали предварительные решения обсуждать с учреждениями образования. И видим здесь очень такое системное понимание. Потому что говорить об удалённой аттестации, наверное, можно будет в каком-то будущем.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дети не пошли в школу, не ходят. Как аттестовывать будем?
Сергей Касперович:
Ну, опять же, полагаю, что здесь других решений, наверное, на сегодняшний день быть не может. Если дети не ходят на занятия, этим самым предотвращая и для себя, и для своих близких возможность контактировать, например, с людьми, которые, допустим, имеют заболевания, даже в скрытой форме, но на аттестацию, всё-таки, они должны прийти. А наша задача, с учётом рекомендаций министерства здравоохранения – обеспечить максимально безопасные условия, обеспечить условия, когда нет этих массовых скоплений. И здесь, опять же, решения видятся.
Также эксперты обсудили:
– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании, в целом
– можно ли провести распределение дистанционно
– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное
– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей
– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно
– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно
Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.
Научиться брейк-дансу и айкидо в Интернете. Как сейчас проходят занятия?
Именно так для многих школьников столицы сегодня начинается урок. Танцы или спорт – каждый из этих кружков теперь стал доступен для любого в новом цифровом формате. «Смотри и выполняй», – с таким девизом педагоги дополнительного образования сделали шаг навстречу современным технологиям.
Ольга Мороз, заместитель директора ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»:
Все материалы для нашего сайта отсматриваются методистами и редактируются. Идет обратная связь между педагогом и учащимся. Ребята высылают свои работы, видеоматериалы своих занятий. Педагоги следят за тем, как работают ребята. Ребята могут поделиться своими работами либо танцами, песнями.
Дмитрий Зинкевич, педагог по брейк-дансу, рассказывает, что идея поэкспериментировать с новой формой обучения у него возникла еще пару месяцев назад. Тогда парень изучил азы съемки, монтажа, снял пару обучающих роликов и был приятно удивлен. Теперь тренер, а по совместительству начинающий блогер, обзавелся поклонниками со всей столицы.
Дмитрий Зинкевич, педагог объединения «Брейк-данс»:
Где-то пришлось уже свои навыки просто немножко корректировать, но, в целом, это, конечно, большой плюс в том, что приходится изучать новое для себя. Есть видеоуроки, где ребята просто повторяют, съемка идет в live-режиме, обычно двигаемся. И замедленные действия, т. е. есть возможность у каждого посмотреть видеоролик несколько раз. Есть уроки, где непосредственно я уже объясняю, как делать те или иные движения. Для меня это сложнее, конечно.
А вот стать мастером японского боевого искусства, не выходя из дома, поможет Максим Колтыгин. Ведь с недавних пор этот тренажерный зал тоже превратился в съемочную площадку.
Максим Колтыгин, руководитель объединения «Айкидо айкикай»:
Форма занятия предполагает такие короткие ролики, более динамичную сжатую информацию. Когда я делаю учебный видеофильм, то я там мало объясняю, в основном, больше показываю. Информации про айкидо очень много, но есть разные школы и направления. Важно, чтобы эти ролики были качественными, чтобы они соответствовали каким-то определенным требованиям и несли полезную информацию.
Образцовый ансамбль танца «Пралесачка» тоже не отстает от мира высоких технологий. Усердные тренировки в этих стенах не прекращаются ни на минуту. Мы заглянули в закулисье творческого процесса и узнали, как педагоги чувствуют себя в новом амплуа.
Данила Михайлиди, руководитель образцового ансамбля танца «Пралесачка»:
Мы обязаны быть не только балетмейстерами, он должен быть и режиссером, и художником, и дизайнером костюмов. Здесь у нас получается только демонстрация, у нас нет повторения ученика, все это ложится на обратную связь.
А как же станцевать пару па в реальном времени дистанционно? Популярные сегодня в сети прямые эфиры оказались как никогда кстати.
Кристина Пушкарева, педагог образцового ансамбля танца «Пралесачка»:
Физически, наверное, это немного сложнее, потому что приходится делать все самим, но удобно, плюсы в том, что ты видишь в прямом времени своего ученика. Тот, кто действительно хочет, они работают и дистанционно точно так же, поэтому результат есть.
Несмотря на комфорт и новые впечатления, дистанционное обучение, все-таки, огромная ответственность для любого педагога. Ведь теперь лично следить за учебным процессом могут родители. Но как уверяют в этом центре, довольны оказались и взрослые, и дети.
Елена Михайлиди, директор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»:
Например, мы увидим, хореографией занимаются мама с дочкой или папа с сыном. Например, брейк-данс папа с сыном крутят на полу элементы танца. Или мама с дочкой стоят возле станка, и вот мама с дочкой ножку тянут, осаночку тянут, шея красивая, лебединая. В восторге и дети, и родители.
Особый трепет и восторг у ребят вызывают онлайн-занятия в художественном кружке. Екатерина Войтулевич создала для своих учеников уникальный формат фотоуроков.
Екатерина Войтулевич, педагог объединения «Территория творчества»:
Составляю коллажи процесса работы.
Уроки по Интернету, конечно, не заменят настоящих живых занятий. Но педагоги уверены: учеба в сети не просто интересный опыт. Это прекрасный шанс научить ребят заниматься самостоятельно, и, наконец, правильно организовывать свое рабочее пространство.