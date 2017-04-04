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Минобразования: Беларусь будет готовить специалистов для Гарлыкского горно-обогатительного комбината

04.04.2017 - 13:30

Новости Беларуси. «Часы дружбы» проходят 4 апреля в столичных ВУЗах. В них принимают участие белорусские и туркменские студенты. Идея проведения таких встреч была озвучена президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время визита в эту страну Александра Лукашенко.

Так, 4 апреля со студентами медуниверситета общался первый замминистра образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Из почти 9 тысяч граждан Туркменистана, которые проходят обучение в Республикк Беларусь, около 8 тысяч – это учащиеся ВУЗов. Мы планируем также развивать сотрудничество и с точки зрения подготовки специалистов среднего звена, в том числе тех, кто впоследствии будет работать и на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате.

Сотрудничество в сфере образование между двумя государствами налажено уже давно, а вскоре Беларусь приступит к подготовке квалифицированных кадров для Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Минобразования: Беларусь будет готовить специалистов для Гарлыкского горно-обогатительного комбината

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