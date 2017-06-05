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Минобразования Беларуси: приём абитуриентов в 2017 году снижен на 1,7%

05.06.2017 - 17:57

Новости Беларуси. Насколько сократили количество мест в ВУЗах, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Мы планируем принять в ВУЗы в этом году порядка 52 тысяч абитуриентов. При этом порядка 47% – это бюджетники, остальные – «платники».

Имеет место определённое сокращение, однако здесь нужно понимать, что сокращение не радикальное.

Оценивая заказ, который существует у нас – у нас есть автоматизированная система заказа, с учётом ситуации в экономике заказчики корректируют цифры, которые подают в эту систему и мы уменьшаем приём. Если говорить, в целом, по цифрам, по сравнению с фактом приёма прошлого года – на 1,7% у нас будет снижен приём.  

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