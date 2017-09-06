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Минобразования про оптимизацию университетов: «Скорее всего, речь шла о том, чтобы сокращать дублирующие специальности»

06.09.2017 - 20:42

Новости Беларуси. Итоги Республиканского педсовета обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Во время Республиканского педсовета министр образования Игорь Васильевич Карпенко сказал слова, которые насторожили очень многих. Дословно: «Необходимо провести оптимизацию университетов, с учётом профиля, кадрового потенциала и базы». Безусловно, все эти опасения сразу вылились на страницы Интернета, люди начали обсуждать и беспокоиться. Что же будет сокращаться? Количество мест в ВУЗах, количество факультетов, может быть, какие-то ВУЗы будут закрываться, и кого это, в первую очередь, коснётся – государственных ВУЗов или частных?

Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования Республики Беларусь:
Я думаю, что, скорее всего, речь шла о том, чтобы сокращать дублирующие специальности. Многие ВУЗы дублируют сегодня специальности, и то количество, которые мы сегодня выпускаем и юристов, и экономистов – выпускают разные ВУЗы. Поэтому об этом шла речь. Что нужно сегодня – востребованные специальности будет курировать сегодня министерство экономики, в первую очередь, и министерство труда и социальной защиты.

И по кому это ударит, в первую очередь? Кому бояться? ВУЗам? Студентам?

Людмила Высоцкая:
Я думаю, что бояться никому не стоит.  

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

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