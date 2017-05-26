новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Минсельхозпрод: Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии

26.05.2017 - 16:37

Новости Беларуси. Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии. Об этом 26 мая сообщили в Минсельхозпроде. В стране действует перечень препаратов, которые запрещены для применения к животным и в целом отрасль находится под особым контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается претензий Россельхознадзора касательно обнаружения в сухом молоке антибиотиков, то, как отметили в профильном ведомстве Беларуси, нормативы для этого продукта не прописаны. Таких правил в мировой практике придерживаются только российские санслужбы и ориентируются на стандарты для сырого молока. Однако и с этой позиции в большинстве упомянутых случаев белорусское сухое молоко укладывалось в параметры безопасности.

Александр Субботин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора:
У нас в хозяйствах, как правило, и зачастую так и есть, мы к этому стремимся, мы это контролируем, больное животное изолируется отдельно от стада. И при обработке препаратами оно содержится отдельно, доится отдельно. И это молоко ни в коем случае не идет на молокозавод, не используется как сырье для производства продуктов питания. Вообще, во всем мире существует огромная программа по уменьшению использования антибиотиков. И мы сами эту программу принимаем к действию.

В настоящее время для Россельхознадзора в Минске готовят информацию об усилении контроля за сырьем. В течение 10 дней может быть принято решение о снятии запрета на экспорт с оставшихся предприятий.

Минсельхозпрод: Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

По всем европейским стандартам. МТЗ презентовал аграриям Минской области новую модель трактора
По всем европейским стандартам. МТЗ презентовал аграриям Минской области новую модель трактора
Базальт как сырье в сельском хозяйстве в качестве эксперимента опробовали в Беларуси
Базальт как сырье в сельском хозяйстве в качестве эксперимента опробовали в Беларуси: отмечен рост урожайности
Посевная кампания
Опытные люди и качественная техника. Как стартовала посевная кампания-2017 в Беларуси и какие задачи поставил Президент
Коровы
Климат-контроль, классическая музыка и шампуни. В каких люксовых условиях в Беларуси живут племенные коровы
Президент Беларуси 24 марта совершил рабочую поездку в Гродненскую область
Александр Лукашенко: я не могу, даже в силу своего характера, допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант
Белорусские органические продукты могут появиться в магазинах
Белорусские органические продукты могут появиться в магазинах
Белорусская разработка, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве: в Щучинском районе представили уникальное оборудование агропромышленного комплекса
Белорусская разработка, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве: в Щучинском районе представили уникальное оборудование агропромышленного комплекса
Опыт ведения сельского хозяйства от Гродно до Томска: российские аграрии учатся у белорусских коллег
Опыт ведения сельского хозяйства от Гродно до Томска: российские аграрии учатся у белорусских коллег
Все новости по теме Государственная политика в области сельского хозяйства
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru