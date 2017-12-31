Минск-2017: самые яркие события года

Новости Беларуси. В последние часы уходящего года в программе «Минск и минчане» вспоминают, чем запомнился 2017-ый жителям столицы.
«Чтобы у каждого была мечта»: как Олег Новицкий, Анатолий Ярмоленко и Дед Мороз поздравили минчан с Новым годом
Новости Беларуси. В последние часы уходящего года в программе «Минск и минчане» вспоминают, чем запомнился 2017-ый жителям столицы.
«Чтобы у каждого была мечта»: как Олег Новицкий, Анатолий Ярмоленко и Дед Мороз поздравили минчан с Новым годом
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