Минск-2017: самые яркие события года

Новости Беларуси. В последние часы уходящего года в программе «Минск и минчане» вспоминают, чем запомнился 2017-ый жителям столицы.

«Чтобы у каждого была мечта»: как Олег Новицкий, Анатолий Ярмоленко и Дед Мороз поздравили минчан с Новым годом