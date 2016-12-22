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Минск готов стать масштабной дискуссионной площадкой во время проведения летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

22.12.2016 - 16:20

Новости Беларуси. Минск готов стать масштабной дискуссионной площадкой во время проведения летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом 22 декабря шла речь на встрече белорусских парламентариев с делегацией этой организации. Планируется, что в Минск приедет около 700 участников из 56 стран.

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед также отметил, что этот масштабный форум – возможность проработать и закрепить новые контакты. По его мнению, Беларусь и ОБСЕ уже наладили прекрасное взаимодействие по ряду иных направлений, помимо избирательных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча белорусских парламентариев с делегацией ОБСЕ

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