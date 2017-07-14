Минск готовится принять чемпионат Европы по современному пятиборью: как проходят последние тренировки

Новости Беларуси. Минск в ожидании чемпионата Европы по современному пятиборью, форум стартует в белорусской столице в ближайший вторник.
Перед хозяевами стоят медальные задачи.
Новости Беларуси. Минск в ожидании чемпионата Европы по современному пятиборью, форум стартует в белорусской столице в ближайший вторник.
Перед хозяевами стоят медальные задачи.
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