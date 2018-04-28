Минск и Минский район. Фото прислала Людмила Митюрёва

|Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
|г.Дзержинск (Минская область). Фото прислала Наталья Смычёк
|Хойники, Хойникский район (Гомельская область). Видео прислала Марина Татарникова
|Минск и Святск. Фото прислала Юлия Воронецкая
|г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область). Фото прислала Любовь Трубеко
|Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область). Фото прислала Ксения Радюш
|д.Суромщина, Миорский район (Витебская область). Фото прислал Роман Ромашко
|Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский