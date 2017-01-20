новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Минск и Рига подали заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году

20.01.2017 - 09:28

Новости Беларуси. В 2021 году белорусы вновь могут стать свидетелями грандиозного спортивного события – чемпионата мира по хоккею. Правда, в отличие от аналогичных соревнований в 2014 году, на этот раз Минск планирует принять планетарное первенство совместно с Ригой.

Конечно, пока многие организационные детали находятся на стадии разработки, однако уже удалось достичь значительного прогресса. В частности стало известно, как будет выглядеть логотип чемпионата.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я уверен, что это интернациональное мероприятие в Латвии и Беларуси будет более душевное, более теплое. Я думаю, что болельщикам больше понравится. И наши шансы на проведение чемпионата в 2021 году стали выше. 

Пока главным конкурентом Риги и Минска в споре за проведение 85 по счету чемпионата мира по хоккею является Финляндия. Ответ на вопрос, где же пройдет турнир, будет дан 19 мая в Кельне на конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минск и Рига подали заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь подала заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею
Беларусь подала заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею
Беларусь будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
Беларусь будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
Александр Лукашенко 27 мая посетил филиал холдинга «Амкодор» в Пинске
Александр Лукашенко о сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира: «Плюнули в душу народу»
СТВ-спорт
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале
Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Словакии на чемпионате мира — 4:2
Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Словакии на чемпионате мира — 4:2
Артур Жоль, хоккейный обозреватель газеты «Прессбол»
Артур Жоль: У сборной Беларуси по хоккею виден четкий тренерский почерк
Алексей Калюжный, капитан сборной Беларуси
Алексей Калюжный: Сборная Беларуси по хоккею сильна командой, а не личностями
Чемпионат мира по хоккею-2015
Беларусь на чемпионате мира по хоккею – это команда, капитан Алексей Калюжный, победа над США, Дэйв Льюис и гордость
Все новости по теме Чемпионат мира по хоккею
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru