Минск и Святск. Фото прислала Юлия Воронецкая

|Хойники, Хойникский район (Гомельская область). Видео прислала Марина Татарникова
|г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область). Фото прислала Любовь Трубеко
|Д. Ивесь, Глубокский район (Витебская область). Фото прислала Ксения Радюш
|д.Суромщина, Миорский район (Витебская область). Фото прислал Роман Ромашко
|Д. Жорновка, Березинский район (Минская область). Фото прислал Александр Буримский
|г. Березино (Минская область). Видео прислал Олег Шумский
|Несвиж. Фото прислала Марина Воронова
|Пружаны (Брестская область). Видео прислала Людмила Котова