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Минск и Таллин будут наращивать торгово-экономическое сотрудничество

27.04.2017 - 20:58

Новости Беларуси. Минск и Таллин будут наращивать торгово-экономическое сотрудничество. Эти вопросы 27 апреля обсуждали белорусские и эстонские коллеги на встрече в Мингорисполкоме. В первую очередь прибалтийские партнеры заинтересованы во взаимодействии в промышленности и сфере ЖКХ. Как одно из направлений сотрудничества – благоустройство и озеленение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Калле Кладорф, вице-мэр Таллина (Эстонская Республика):
Минск интересен, потому что он большой город, гораздо больше, чем Таллин. Приблизительно в четыре раза. У нас в делегации бизнесмены, наши партнеры по работе в городе. Так что у нас такая большая делегация, больше 30 человек.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
Нам интересно, мы с ними общаемся и, соответственно, учитываем их ошибки, положительный опыт и достижения, конечно, мы готовы использовать.

Делегация из Эстонии пробудет в нашей столице два дня. В целом, сотрудничество Минска и Таллина продвигается довольно активно. В августе 2016 года стороны подписали специальное соглашение, которое предусматривает обмен опытом в разных сферах и привлечение инвестиций. Партнеры также намерены сотрудничать в культурной и туристической сферах.

Минск и Таллин будут наращивать торгово-экономическое сотрудничество

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