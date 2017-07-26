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Минск пережил самый сильный дождь за всю историю наблюдений: самолеты вынуждены были приземляться в Гомеле

26.07.2017 - 15:12

Новости Беларуси. За сутки выпало почти 90 % месячной нормы осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице, как и по всей стране, ликвидируют последствия непогоды. Наибольший ущерб грозовой фронт со шквалистым ветром нанесли Минской и Брестской областям. В этих регионах на данный момент восстанавливают энергоснабжение в ряде населенных пунктов.

В нескольких из них повреждены крыши жилых домов и сельхозпостроек.

Из-за непогоды летевшие в Минск самолеты были вынуждены приземляться в Гомеле. Разгул стихии в столице привел к падению деревьев, остановкам движения транспорта и подтоплениям. Спасатели извлекли из воды порядка 10 легковых автомобилей.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Пострадавших, к счастью, нет, однако помощь спасателей потребовалась. В результате интенсивного выпадения осадков было ограничено движение на 14 проезжих участках дорог. Водителям, застрявшим в этих зонах, потребовалась помощь.

В ликвидации последствий непогоды было задействовано 20 единиц техники, 144 работника МЧС.

Также привлекались работники «Горремавтодор», экипажи ГАИ и жилищного хозяйства.

Фотофакт: во время грозы 25 июля выпало 90% месячной нормы осадков, затопило автомобили и повалило деревья

Минск пережил самый сильный дождь за всю историю наблюдений: самолеты вынуждены были приземляться в Гомеле

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