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Минск возглавил пятерку городов СНГ и Грузии, где проведут ноябрьские праздники россияне

03.11.2017 - 10:43

Новости Беларуси. Минск возглавил рейтинг популярности городов СНГ и Грузии, где российские туристы проведут ноябрьские праздники, сообщили в программе Новости «24 часа». Это стало известно после анализа и подсчета бронирования гостиниц в сопредельных государствах.

В пятерку лучших городов для путешествий также входят Астана, Тбилиси, Баку и Ереван.

Эксперты отмечают: в Минске туристы планируют остановиться в среднем на 2,5 дня и потратить на проживание около 3000 российских рублей.

Между тем, белорусская столица была самой популярной из городов СНГ и на прошедшие майские праздники, так что результаты нынешнего рейтинга лишь подтверждают укрепляющуюся тенденцию.

Минск возглавил пятерку городов СНГ и Грузии, где проведут ноябрьские праздники россияне

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