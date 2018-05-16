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Минская страничка. Фонтаны

16.05.2018 - 10:51

Минск – город фонтанов! Чудесные оазисы посреди большого города освежают мысли и дарят радость в летние деньки. Водные концерты всегда собирают массу поклонников! Прогуляемся по самым главным и начнем с самого старого. 

Встретимся на Паниковке! Именно так называют Александровский сквер старожилы Минска. А все потому, что скульптура мальчик с лебедем напоминает им одноименного героя – Паниковского из произведения Ильфа и Петрова «Золотой теленок». 

Этот фонтан появился здесь в 1874 году в честь запуска первого водопровода в Минске. И вот уже более 140 лет минчане назначают здесь свидания и влюблены в это место. Интересно, что композицию создал известный немецкий скульптор Теодор Калиде в 30 годы 19 века, и даже не думал, что незамысловатый мальчишка принесет ему славу.  

Через 20 лет на выставке в Лондоне за свой шедевр мастер получил золотую медаль и заказ от самой английской королевы Виктории, на такую же скульптуру в ее резиденции. 

Фонтан возле Дворца Республики – настоящее изобилие, лидер по количеству струй в Минске. 1300 звонких нитей сплетаются в невероятные узоры. Фонтан славится и своей иллюминацией. Поэтому по вечерам вы можете стать свидетелем волшебной симфонии, окрашенной во все цвета радуги. К слову, для наладки водомета приезжали специалисты из Германии.  

Ни одна свадьба и ни один выпускной не обходятся без фонтана возле Оперного. Это символ Минска. 300 тысяч литров воды бьют в небо и создают настоящий праздник. Интересно, что хрустальные струи повторяют устройство театра. Огромная чаша в центре – это сцена, а каскады, спускающиеся по лестнице вниз – зрители.

Проспект Победителей щедро украшают фонтаны. В парке Победы на высоту более 20 метров над Комсомольским озером взмывает «Парус». Это самый высокий и мощный фонтан в городе. Поэтому прогуливаться по живописной набережной и делать фото на память здесь одно удовольствие. 

Венок – самый поэтичный фонтан Минска. Композиция передает сюжет загадочной купальской ночи, когда девушки пускают венки на воду и гадают на суженого. 

Вода словно танцует на солнышке. Этот фонтан – главное украшение парка Янки Купалы. Его перестроили в 1972 году специально к 90-летию со дня рождения песняра. 

Вообще в Минске более 60 фонтанов, которые радуют по 12 часов в день. 

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