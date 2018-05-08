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Минская страничка. Мемориальный комплекс «Яма»

08.05.2018 - 11:36

Из 2,5 миллионов белорусских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны, более чем 800 тысяч были узниками гетто. Во время немецкой оккупации Юбилейная площадь, часть улиц Островского, Димитрова входили в границы еврейского гетто, где фашисты регулярно устраивали погромы. Самую крупную карательную акцию оккупанты провели в марте 1942 года. В течение трех дней к оврагу на окраине гетто приводили большими группами узников и безжалостно расстреливали их. 

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
2 марта 1942 было расстреляно около 5 тысяч евреев, включая 200 сирот и воспитателей из местного детского дома. Около 500 трупов варварски свалили в эту яму. О страшном времени сегодня молчит Мемориал жертвам гитлеровского геноцида – «Яма». Он находится на пересечении улиц Заславской и Мельникайте.  

На дне глубокой  ямы находится обелиск из черного гранита 1947 года. В 2000 году здесь была установлена бронзовая композиция «Последний путь». 17 ступеней ведут на дно ямы и представляют путь обречённых узников гетто. Архитектору Левину вместе со скульпторами  Финским  и Полок удалось передать трагедию ни в чем неповинных людей. А рядом находится аллея праведников – людей, которые рискуя собственной жизнью, укрывали евреев от фашистов.

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