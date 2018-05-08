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Минская страничка. Монумент «Площадь Победы»

08.05.2018 - 11:25

Архитектор Георгий Заборский говорил, что памятник  Победы он начал проектировать еще в 1942 году,  потому что верил в победу! И в 1954 г. в центре тогда Круглой площади был установлен величественный памятник воинам Красной Армии и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 38-метровый гранитный обелиск увенчан орденом Победы. Четыре грани постамента обелиска оформлены бронзовыми горельефами от белорусских скульпторов:  9 мая 1945 года, партизаны Беларуси, Слава павшим героям и Советская Армия в годы Великой Отечественной войны – Селиханова. Четыре бронзовых венка символизируют четыре фронта и бойцов, освобождавших нашу республику от немецко-фашистских захватчиков.  

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
3 июля 1961 года, в день 17-ой годовщины освобождения Минска Герой Советского Союза генерал-полковник Алексей Семенович Бурдейный зажёг вечный огонь.

В 1984-м в связи с вводом в действие Минского метрополитена под площадью была построена кольцевая галерея, которая переходит в мемориальный зал, посвященный памяти погибшим героям. В центре зала – венок, выполненный из художественного стекла с подсветкой изнутри.

На стене зала закреплены бронзовое изображение Звезды Героя Советского Союза и пластины с именами 566 уроженцев Беларуси и других республик, которые участвовали в освобождении белорусской земли и за свои подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза. 

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