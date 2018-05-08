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Минская страничка. Памятник Марату Казею

08.05.2018 - 11:13

Улицы Минска хранят память о бессмертном подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Среди них – один из самых юных героев – Марат Казей.

В 12 лет вместе с мамой и сестрой он вступил в партизанский отряд и стал прославленным разведчиком штаба бригады имени К. Рокоссовского. Но родственников забрала война: маму убили немцы, а сестра с сильным  обморожением  ног  была отправлена в московский госпиталь. Так, мальчик остался один, но боль только придала сил и храбрости отомстить врагам.

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
11 мая 1944 года Марат Казей попал в окружение фашистов в Узденском районе. Расстреляв все патроны, он шагнул с гранатой в руке в гущу врагов и подорвал себя и гитлеровцев. Так погиб бравый пионер. Ему было всего 14 лет

В 1965 году Марату Казею посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. В Минске же память о нём почтили еще раньше – в 1959 году в одноименном парке установили бронзовый памятник. Перед нами последний момент жизни юного партизана: в одной руке крепко зажата граната, в другой – замолкший автомат. Скульптор Сергей Селиханов старался  передать отважный характер мальчика. 

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