новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Минская «Юность» в дебютной игре Кубка Салея обыграла новополоцкий «Химик»

09.08.2017 - 11:14

Новости Беларуси. Еще одна хоккейная новость 8 августа – старт внутреннего белорусского сезона. В дебютной игре Кубка страны (он же Кубок Салея) минская «Юность» выясняла отношения в Новополоцке с местным «Химиком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период сложился для хозяев неплохо – они отстояли на табло нули. Но во второй 20-минутке дублем отметился Максим Парфеевец, а в третьей – ворота «Химика» получили еще три безответные пробоины. Их нанесли новополочанам Словак, Каракулько и Претнар. 5:0 – ожидаемый успех подопечных Михаила Захарова.

Минская «Юность» в дебютной игре Кубка Салея обыграла новополоцкий «Химик»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Защитник Дмитрий Знахаренко подписал однолетний контракт с хоккейным минским «Динамо»
Защитник Дмитрий Знахаренко подписал однолетний контракт с хоккейным минским «Динамо»
Канадский нападающий Джастин Фонтейн стал новичком хоккейного минского «Динамо»
Канадский нападающий Джастин Фонтейн стал новичком хоккейного минского «Динамо»
Абонемент на все матчи «Кубок Минска» обойдется в 7 рублей 20 копеек
Абонемент на все матчи «Кубок Минска» обойдется в 7 рублей 20 копеек
«Кубок Минска» по хоккею: в столичном дерби «Юность» со счетом 5:2 переиграла «Динамо»
«Кубок Минска» по хоккею: в столичном дерби «Юность» со счетом 5:2 переиграла «Динамо»
Свист шайбы, кричалки болельщиков и горячий лед: в столице проходит международный Кубок Минска по хоккею
Свист шайбы, кричалки болельщиков и горячий лед: в столице проходит международный Кубок Минска по хоккею
«Кубок Минска» по хоккею для обновленного столичного «Динамо» стартовал с поражения от одноклубников из Москвы
«Кубок Минска» по хоккею для обновленного столичного «Динамо» стартовал с поражения от одноклубников из Москвы
«Кубок Минска» дебютирует на «Чижовка-Арене» 26 июля
«Кубок Минска» дебютирует на «Чижовка-Арене» 26 июля
«Чижовка-Арена» готовится 26 июля принять дебютный хоккейный турнир «Кубок Минска»
«Чижовка-Арена» готовится 26 июля принять дебютный хоккейный турнир «Кубок Минска»
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru