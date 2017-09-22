Минские «Цмоки» преодолели первую преграду в розыгрыше баскетбольной Лиги чемпионов

Новости Беларуси. В стартовом раунде квалификации по сумме двух игр оказалась повержена косовская «Приштина», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ответная встреча прошла в столице 21 сентября. Подробности – в нашем сюжете.
Новости Беларуси. В стартовом раунде квалификации по сумме двух игр оказалась повержена косовская «Приштина», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ответная встреча прошла в столице 21 сентября. Подробности – в нашем сюжете.
|Одна четвертая мужского чемпионата Европы по баскетболу: итоги
|Новый логотип и изменения в составах: «Цмоки-Минск» готовятся к очередному баскетбольному сезону
|Сборная Беларуси по баскетболу и дома уступила команде Болгарии в предквалификации к чемпионату мира
|Проиграв команде Хорватии, женская сборная Беларуси по баскетболу U-16 оказалась на грани вылета из элитного дивизиона
|Во втором матче предквалификации чемпионата мира по баскетболу мужская сборная Беларуси обыграла дома португальцам
|Юношеская сборная Беларуси по баскетболу потерпела третье подряд поражение на чемпионате Европы в дивизионе Б
|Баскетболистки женской сборной завершили выступления на международном товарищеском турнире в Китае
|«Хочу участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг»: баскетбольный кэмп для юных спортсменов прошел в Минске