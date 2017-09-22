новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Минские «Цмоки» преодолели первую преграду в розыгрыше баскетбольной Лиги чемпионов

22.09.2017 - 16:23

Новости Беларуси. В стартовом раунде квалификации по сумме двух игр оказалась повержена косовская «Приштина», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ответная встреча прошла в столице 21 сентября. Подробности – в нашем сюжете.

Минские «Цмоки» преодолели первую преграду в розыгрыше баскетбольной Лиги чемпионов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Одна четвертая мужского чемпионата Европы по баскетболу: итоги
Одна четвертая мужского чемпионата Европы по баскетболу: итоги
Новый логотип и изменения в составах: «Цмоки-Минск» готовятся к очередному баскетбольному сезону
Новый логотип и изменения в составах: «Цмоки-Минск» готовятся к очередному баскетбольному сезону
Сборная Беларуси по баскетболу и дома уступила команде Болгарии в предквалификации к чемпионату мира
Сборная Беларуси по баскетболу и дома уступила команде Болгарии в предквалификации к чемпионату мира
Проиграв команде Хорватии, женская сборная Беларуси по баскетболу U-16 оказалась на грани вылета из элитного дивизиона
Проиграв команде Хорватии, женская сборная Беларуси по баскетболу U-16 оказалась на грани вылета из элитного дивизиона
Во втором матче предквалификации чемпионата мира по баскетболу мужская сборная Беларуси обыграла дома португальцам
Во втором матче предквалификации чемпионата мира по баскетболу мужская сборная Беларуси обыграла дома португальцам
Юношеская сборная Беларуси по баскетболу потерпела третье подряд поражение на чемпионате Европы в дивизионе Б
Юношеская сборная Беларуси по баскетболу потерпела третье подряд поражение на чемпионате Европы в дивизионе Б
Баскетболистки женской сборной завершили выступления на международном товарищеском турнире в Китае
Баскетболистки женской сборной завершили выступления на международном товарищеском турнире в Китае
«Хочу участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг»: баскетбольный кэмп для юных спортсменов прошел в Минске
«Хочу участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг»: баскетбольный кэмп для юных спортсменов прошел в Минске
Все новости по теме Баскетбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru