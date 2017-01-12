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Минские правоохранители разыскивают уроженца Кыргызстана, подозреваемого в совершении тяжкого преступления

12.01.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают 78-летнего мужчину. Уроженца Кыргызстана подозревают в совершении тяжкого преступления в Заводском районе Минска.

Известно, что Евгений Колесников страдает психическими заболеваниями. Также у него могут находиться элементы альпинистского снаряжения. В частности, ледорубы.

Если вам известно место нахождения этого человека, милиция просит поделится информацией по короткому номеру 102, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, мужчина может проявлять агрессию (подробнее здесь).

Минские правоохранители разыскивают уроженца Кыргызстана, подозреваемого в совершении тяжкого преступления

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