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Минский полумарафон-2017 состоится 10 сентября

05.09.2017 - 11:40

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ксения Санкович, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по художественной гимнастике, чемпионка Европы, Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на каноэ.

Ксения Санкович, Александр Богданович

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