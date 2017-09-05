Минский полумарафон-2017 состоится 10 сентября

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ксения Санкович, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по художественной гимнастике, чемпионка Европы, Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на каноэ.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ксения Санкович, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по художественной гимнастике, чемпионка Европы, Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на каноэ.
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