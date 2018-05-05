Минский район. Фото прислала Ольга Коваленко

Это фото запечатлено на прогулке у Минского моря. Вечер.
Это фото запечатлено на прогулке у Минского моря. Вечер.
|д.Берёзовка, Мозырский район (Гомельская область). Фото и видео прислала Светлана Полынь
|Сморгонь (Гродненская область). Фото прислала Елизавета Соловей
|Д. Серафимово, Минский район (Минская область). Видео прислала Наталья Сирина
|Деревня Лучин, Рогачёвский район (Гомельская область). Фото прислала Светлана Варикова
|Сморгонь (Гродненская область). Фото прислал Алексей Жуков
|Борисов и Борисовский район (Минская область). Фото прислал Александр Яранцев
|Деревня Козян, Браславский район (Витебская область). Видео прислал Максим Ролик
|Минск и Минский район. Фото прислала Людмила Митюрёва