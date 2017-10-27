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Минское «Динамо» проиграло в гостях хельсинкскому «Йокериту» со счетом 0:2

27.10.2017 - 23:34

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» продолжает уступать в матчах выездного турне чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После неудачных визитов к «Витязю» и ЦСКА удручающая серия продлилась и в Хельсинки, где «зубры» сражались с «Йокеритом».

Финский клуб добился над минчанами сухой победы – 2:0. Обе шайбы влетели в ворота Энрота в первом периоде. Следующим оппонентом белорусской команды станет «Динамо-Рига». Встреча пройдет 29 октября.



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Минское «Динамо» проиграло в гостях хельсинкскому «Йокериту» со счетом 0:2

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