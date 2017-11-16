﻿ Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»

16.11.2017 - 22:30

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» начали сложнейшее выездное турне по Дальнему востоку в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

16 ноября «зубры» расчехлили клюшки в Шанхае, где их принимал «Куньлунь».

Итогом китайско-белорусской дуэли стала сухая победа парней Горди Дуайера – 2:0. Обе шайбы побывали в рамке хозяев во втором периоде: размочил счёт Андрей Степанов, а продолжил его дело Куинтон Хауден. Канадец воплотил в гол численный перевес динамовцев после очередного удаления в рядах «Куньлуня».

Продолжение выездной серии 18 ноября во Владивостоке. Здесь минчанам будет противостоять «Адмирал».

Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Фото. Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Фото. Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Фото. Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Фото. Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»
Фото. Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Захаров о выступлении «Юности» в Дании: «Вся надежда – на характер хоккеистов»
Захаров о выступлении «Юности» в Дании: «Вся надежда – на характер хоккеистов»
«Мы играли только на победу»: минское «Динамо» разгромило казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ
«Мы играли только на победу»: минское «Динамо» разгромило казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ
На этих игроков возлагают надежды: как прошел матч между юниорскими командами Беларуси и России в рамках «Кубка Президентского спортивного клуба»
На этих игроков возлагают надежды: как прошел матч между юниорскими командами Беларуси и России в рамках «Кубка Президентского спортивного клуба»
Сборная Беларуси по хоккею проиграла Латвии
Сборная Беларуси по хоккею проиграла Латвии
Rihards Bukarts. FOTO: Viesturs Koziols
«Еврочеллендж». Сборная Беларуси по хоккею уступила сборной Латвии
Белорусский хоккеист Павел Воробей стал лучшим молодым игроком недели в КХЛ
9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз
9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз
Белорусская хоккейная Экстралига: всего 44 шайбы было заброшено 2 ноября
Белорусская хоккейная Экстралига: всего 44 шайбы было заброшено 2 ноября
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru