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Минское «Динамо» завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от «Авангарда» – 1:4

28.09.2017 - 12:57

Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Омске «зубры» встречались с хоккеистами «Авангарда» и потерпели поражение – 1:4. К положительным моментам матча отнесем первую в КХЛ шайбу молодого белорусского форварда Егора Шаранговича. Теперь в активе минского клуба 17 очков после 16 проведенных встреч. Клуб занимает 11-е место в западной конференции.

«Динамо» возвращается домой и в начале следующей недели проведет на «Минск-Арене» два матча: 2 октября команда Горди Дуайера сразится с московскими динамовцами, а 4 октября – с хоккеистами «Барыса».

Минское «Динамо» завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от «Авангарда» – 1:4

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