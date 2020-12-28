Как будет работать метро в праздничные дни?
Новости Беларуси. Минское метро в новогодние и рождественские праздники будет работать по особому графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В новогоднюю ночь метрополитен продлит режим работы. Станции закроются на вход в 03:00, а «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» на 15 минут позже. С полуночи интервал движения поездов на первой и второй линиях сократится до 6 минут.
З1 декабря и 6 января минская подземка будет работать по графику пятниц, 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 января – по графику воскресенья. 1 января подземка, как обычно, начнет принимать пассажиров в 05:30.
«Они намного энергоэффективнее». Чем отличаются современные поезда от привычных в минском метро
Минский метрополитен заработал в 1984 году. Открытие подземного транспорта впечатлило тогда минчан. Сегодня ситуация иная – метро стало привычным. Однако введение новых составов заново заинтересовало минчан и гостей столицы – прокатиться в модернизированных вагонах захотели многие.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
В 2020 году все эти поезда были уже поставлены и работали на действующей линии Автозаводской. Четыре поезда пятивагонных и шесть поездов четырехвагонных. Четырехвагонные поезда сейчас работают на Зеленолужской линии, а пятивагонные поезда – на Автозаводской линии.
Срок службы привычных составов, еще советских, не вечен, потому долгожителей до 2025 года заменят на более современные. Производят модернизированные поезда в Беларуси, недалеко от Минска. Здесь также заботятся о внешнем виде вагонов и комфорте пассажиров и машинистов.
Андрей Чураков, машинист-инструктор первого класса Минского метрополитена:
Составы для нас новые, они очень комфортные, сделаны с использованием звукоизолирующих материалов. В составах комфортно ехать пассажирам, не нужно кричать. Внимание уделено и кабине машиниста: она просторная, удобные сидения.
Больше всего поездов с истекающей эксплуатацией находится на Автозаводской линии метро. Здесь же и наиболее высокий пассажиропоток, потому именно на этой линии раньше всего появились современные составы – они заменили стареющие вагоны.
Андрей Дроб:
В Минском метрополитене есть план, в соответствии с которым мы планируем до 2025 года закупить порядка 19 составов: это будет 12 пятивагонных и семь четырехвагонных составов.
Минский метрополитен функционирует практически четыре десятилетия, за это время многое изменилось. Появилась красная ветка метро, синяя стала длиннее – раньше поезда дальше станции «Институт культуры» не ходили, недавно были запущены первые четыре станции Зеленолужской линии. Век информационных технологий тоже оказал свое влияние: возможна бесконтактная оплата проезда, зарядка телефона в новых вагонах.
Андрей Дроб:
Они намного энергоэффективнее, снижается потребление энергии метрополитеном при использовании новых поездов.
В ближайшем будущем старенькие вагоны метрополитен заменит на современные, которые, между прочим, имеют автоматический режим. Поезд сам разгоняется, держит скорость, объявляет станции, тормозит.