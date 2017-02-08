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Минской «Антенне» – 20 лет! С 90-х до 2000-х: что изменилось за это время?

08.02.2017 - 11:12

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна-Телесемь» и Ольга Пасияк, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Инна Полюхович

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