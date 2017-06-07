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Минсктранс планирует повесить камеры еще в 1000 автобусов и троллейбусов

07.06.2017 - 21:44

Новости Беларуси. Камер видеонаблюдения в салонах столичного общественного транспорта станет больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня «всевидящее око» работает в 50 столичных автобусах и троллейбусах.

В режиме online специалисты Минсктранса отслеживают работу водителя и ситуацию в салоне. С помощью такой системы уже удалось решить многие конфликтные ситуации.

Константин Гололобов, начальник управления безопасности движения ГП «Минсктранс»:
Работа в режиме online позволяет нам оперативно среагировать на дорожную ситуацию, на обращение пассажира.

Открыть на компьютере нужное транспортное средство и посмотреть, что же все-таки происходило и как действия развивались на самом деле.

Безопасность – прежде всего. Поэтому транспортники в 2017 году планируют оснастить видеокамерами еще около 1000 столичных автобусов и троллейбусов.

Минсктранс планирует повесить камеры еще в 1000 автобусов и троллейбусов

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