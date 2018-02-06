﻿ «Минскводоканал»: мы не работаем с производителями фильтров | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«Минскводоканал»: мы не работаем с производителями фильтров

06.02.2018 - 21:08

Новости Беларуси. Как рассказали в программе «Большой город», часть воды в Минске обрабатывается жидким хлором. Его содержание ничтожно мало. Этот состав гораздо безопаснее, чем всем хорошо знакомая хлорка. А производители фильтров безосновательно используют содержание хлора в воде, как аргумент в свою пользу.

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод»:
Ежедневный мониторинг на сегодняшний день не выявил никаких отклонений. По факту вся вода в городе Минске соответствует санитарным нормам. Скажу сразу, «Минскводоканал» никогда не работает с производителями фильтров. Очень часто такое бывает, что продавцы фильтром ссылаются на Водоканал либо предъявляют какие-либо удостоверения, которые на самом деле не настоящие.

Плюс новые счётчики, минус хлорка – что изменится в водоснабжении Минска: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беспризорная собака
Минчанка перестала кормить грудью после укуса собаки
Плюс новые счётчики, минус хлорка – что изменится в водоснабжении Минска: «Большой город»
«В последний день месяца в 23.59 передавать показания на единый сервер»: как будут дистанционно снимать показания счётчиков воды
«В рамках плановой замены приборов»: как минчан переведут на дистанционный съём показаний счётчиков воды
Переход на дистанционный съём показаний счётчиков воды: можно ли доверять приборам?
«Перед этим год приборы тестировали»: в Минске уже в 4 домах дистанционно снимают показания счётчиков воды
«Чтобы через 2 года после внедрения не сказали: «Ой». Как в Минске планируют дистанционно снимать показания счётчиков воды
«Все попытки исказить показания будут дороже для себя»: «Минскводоканал» об антимагнитной пломбе
Все новости по теме Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru