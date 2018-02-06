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«Минскводоканал»: «Не каждая капля, которая прошла по трубе, может быть учтена прибором»

06.02.2018 - 21:09

Новости Беларуси. Куда и за чей счет вытекает вода из минских труб, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:
Есть учтенный объем воды, который мы подали в сеть города – есть объем воды, который мы продали. Есть действительно физические потери. Где-то происходят аварии, где-то есть неплотности в трубах. Это метрологические потери: к сожалению, не каждая капля, которая прошла по трубе, может быть учтена прибором учета воды. И чем больше таких приборов в системе установлено, тем больше может быть эта погрешность. Плюс есть плановые работы внутридомового водоснабжения. Ведь, как был придуман эксперимент по дистанционному съему. Мы хотели понять: а сколько от общего числа потери воды, в чьей зоне ответственности. Так вот эксперимент по дистанционному съему в четырех домах Минска показал: 50\50. 50% приблизительно в зоне нашей – 50% внутри домов. И вот для того, чтобы ликвидировать эти 50% внутри домов, мы и пошли на дистанционный съем показаний. Чтобы посмотреть, сколько люди не дозаявляют. У нас ходят контролеры – больше миллиона кубометров в год люди не дозаявляют показаний воды.

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